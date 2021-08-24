Пассажиры, избившие родителей мальчика с аутизмом в метро, подали встречный иск

После драки с родителями мальчика с аутизмом в московском метро нападавшие подали встречное заявление. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на главу организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» Елену Багарадникову.

«Они не пытались с его родителями связаться и извиниться. Напротив, подали заявление в полицию о том, что это их избили. Семья мальчика ждет извинений и мер, предусмотренных законодательством — они не мести хотят, а справедливости», — сказала она.

В свою очередь сотрудники полиции проводят проверку после конфликта между родителями 12-летнего мальчика и молодым человеком в вагоне поезда на станции «Румянцево» Сокольнической линии столичного метро, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Москве.

«22 августа в полицию поступило сообщение о конфликте в вагоне электропоезда между родителями несовершеннолетнего 2009 года рождения и гражданином 2003 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что конфликт начался из-за семейства, которое зашло в вагон в метро и попросило ребенка с аутизмом подвинуться — 17-летнему подростку, его матери и девушке нужно было три места. Однако молодой человек не дождался, пока мальчик пересядет, и сел на него.

Родители вступились за ребенка — на протяжении всей поездки молодой человек провоцировал его отца на драку, а когда тот начал выходить из вагона, ударил мужчину по голове. После этого мать и девушка подростка напали на мать ребенка с аутизмом и поцарапали ее.