Лекарственное растение снизило агрессивность рака толстой кишки

Nutrients: экстракт мальвы может подавлять рост клеток рака толстой кишки
Экстракт цветков мальвы лесной может подавлять рост клеток рака толстой кишки и ограничивать их способность к распространению. К такому выводу пришли итальянские ученые. Результаты лабораторного исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В экспериментах использовали две линии человеческих опухолевых клеток кишечника. Исследователи обнаружили, что вещества из экстракта Malva sylvestris проникают внутрь раковых клеток и накапливаются в их ядрах, влияя на регуляцию генов. В результате клетки теряли способность активно делиться, двигаться и внедряться в окружающие ткани — ключевые свойства, обеспечивающие рост опухоли и образование метастазов. При этом здоровые клетки кишечника практически не пострадали.

Как показал анализ, экстракт не вызывает прямую гибель опухолевых клеток, а переводит их в состояние функционального «торможения». Особый интерес у ученых вызвал механизм этого эффекта. Он оказался связан не только с антиоксидантами, традиционно присутствующими в лекарственных растениях, но и с растительными микроРНК. Одна из них — miR160b-5p — способна подавлять активность гена CDK2, который играет важную роль в контроле клеточного цикла и часто задействован в развитии онкологических заболеваний.

Авторы подчеркивают, что полученные данные основаны на экспериментах в лабораторных условиях и не означают появления нового метода лечения в ближайшее время. Тем не менее работа указывает на потенциал лекарственных растений как источника молекул, способных мягко и избирательно воздействовать на опухолевые клетки.

Ранее в гранате нашли компонент для защиты сердца.
 
