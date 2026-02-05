Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Мирный житель погиб под Купянском от удара украинского беспилотника

Житель села в Харьковской области погиб во дворе дома из-за атаки дрона ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мирный житель погиб в селе Ивановка Харьковской области после атаки украинского FPV-дрона. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Сегодня в результате атаки украинского БПЛА погиб житель села Ивановка Купянского района. Мужчина 1994 года рождения находился во дворе своего дома и после атаки FPV-дрона получил тяжелые осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал он.

По информации Ганчева, еще в одном селе этого же района после удара беспилотника ВСУ был ранен мужчина 1959 года рождения, он получил осколочные ранения грудной клетки и конечностей. Бойцы российской армии доставили пострадавшего в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ганчев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

До этого Шебекинский городской округ Белгородской области попал под удар украинских дронов. По данным губернатора региона Вячеслава Гладков, были ранены шесть человек.

Ранее сдроны ВСУ ударили по вышке сотовой связи в Запорожье.
 
Теперь вы знаете
Ядерный договор России и США, обмен пленными с Украиной и закрытие Telegram: главное за 5 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!