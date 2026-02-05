Мирный житель погиб под Купянском от удара украинского беспилотника

Мирный житель погиб в селе Ивановка Харьковской области после атаки украинского FPV-дрона. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Сегодня в результате атаки украинского БПЛА погиб житель села Ивановка Купянского района. Мужчина 1994 года рождения находился во дворе своего дома и после атаки FPV-дрона получил тяжелые осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал он.

По информации Ганчева, еще в одном селе этого же района после удара беспилотника ВСУ был ранен мужчина 1959 года рождения, он получил осколочные ранения грудной клетки и конечностей. Бойцы российской армии доставили пострадавшего в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ганчев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

До этого Шебекинский городской округ Белгородской области попал под удар украинских дронов. По данным губернатора региона Вячеслава Гладков, были ранены шесть человек.

Ранее сдроны ВСУ ударили по вышке сотовой связи в Запорожье.