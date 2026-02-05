Российских пловцов допустили к турнирам с флагом и гимном

World Aquatics допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских спортсменов на турниры среди юниоров под флагом и гимном страны.

Новые правила касаются спортсменов в возрастных категориях до 16, 18 и 20 лет, которые теперь могут участвовать в турнирах под эгидой федерации без ограничений.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

Ранее Джефф Монсон назвал ненастоящими Олимпийские игры без сборной России.