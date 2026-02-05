Размер шрифта
Бенин и Африканский союз осудили теракт в Нигерии

Бенин и Африканский Союз выразили соболезнования в связи с терактом в Нигерии
Lekan Oyekanmi/AP

Бенин и Африканский союз выразили соболезнования и осудили теракт в Нигерии, в результате которого погибли по меньшей мере 170 человек. Об этом сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».

В заявлении страны также выразили солидарность в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также подтвердили важность вместе поддерживать мир и стабильность в регионе.

Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юссуф назвал нападение «гнусным и варварским актом», серьезным нарушением прав человека и «неприемлемым» посягательством на мир и безопасность, говорится в заявлении.

До этого стал известно, что более 170 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на отдаленную деревню в штате Квара в центральной части Нигерии.

Отмечается, что последние месяцы штат Квара и граничащие с лесными массивами населенные пункты сталкиваются с проблемами безопасности. В этой местности отмечается высокий уровень бандитизма и похищения людей.

МИД России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Бенин.
 
