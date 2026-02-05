В Свердловской области опровергли слухи о национализации бумажного завода

Сообщения о переходе Туринского целлюлозно-бумажного завода в государственную собственность из-за задолженности, появившиеся в прессе, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Информация о национализации АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод», распространенная рядом средств массовой информации, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что национализация означает передачу всего предприятия либо контрольного пакета акций государству на основании официального решения власти с целью защиты стратегических интересов. В рассматриваемом же случае судебное решение касалось лишь изъятия в пользу государства автотранспорта и грузовой техники, заложенных в качестве обеспечения исполнения финансовых обязательств.

При этом завод, как заверяют власти, сохранит возможность продолжать свою основную производственную деятельность.

До этого межрайонная инспекция ФНС № 23 обратилась в арбитражный суд с иском к заводу из-за неуплаты налогов и сборов на сумму 149 млн рублей.

Ранее суд обратил в доход государства имущество ряда уральских компаний.