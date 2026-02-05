Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В Свердловской области опровергли слухи о национализации бумажного завода

Свердловские власти опровергли национализацию бумажного завода в Туринске
Shutterstock/FOTODOM

Сообщения о переходе Туринского целлюлозно-бумажного завода в государственную собственность из-за задолженности, появившиеся в прессе, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Информация о национализации АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод», распространенная рядом средств массовой информации, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что национализация означает передачу всего предприятия либо контрольного пакета акций государству на основании официального решения власти с целью защиты стратегических интересов. В рассматриваемом же случае судебное решение касалось лишь изъятия в пользу государства автотранспорта и грузовой техники, заложенных в качестве обеспечения исполнения финансовых обязательств.

При этом завод, как заверяют власти, сохранит возможность продолжать свою основную производственную деятельность.

До этого межрайонная инспекция ФНС № 23 обратилась в арбитражный суд с иском к заводу из-за неуплаты налогов и сборов на сумму 149 млн рублей.

Ранее суд обратил в доход государства имущество ряда уральских компаний.
 
Теперь вы знаете
Ядерный договор России и США, обмен пленными с Украиной и закрытие Telegram: главное за 5 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!