Врач рассказал, что делать после контакта с инфицированным SARS-CoV-2

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о порядке действий после контакта с инфицированным SARS-CoV-2, передает радио Sputnik.

«Сейчас основной превалирующий вариант коронавируса — «дельта», у него более короткий инкубационный период. Поэтому если произошло заражение, человек узнает довольно быстро — от 2,5 до 5 дней. В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться», — рассказал Водовозов.

По его словам, в этом не всегда возникает необходимость, так как коронавирус сравнительно не заразен. В качестве примера врач привел корь — при контакте с инфицированным корью человек заболевает практически в 100% случаев.

Водовозов порекомендовал просто наблюдать за своим самочувствием и обратиться к врачу при наличии характерных для COVID-19 симптомов.

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