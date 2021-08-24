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Режим ЧС ввели в Мордовии и Нижегородской области из-за природных пожаров

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Giorgos Moutafis/Reuters

Режим межрегиональной чрезвычайной ситуации ввели в Мордовии и Нижегородской области из-за природных пожаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

«Принято решение о введении в лесах Республики Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования», — рассказали в экстренных службах.

Уточняется, что решение было принято из-за расширения природных пожаров в государственном заповеднике «Заповедная Мордовия». Сейчас там существует два очага пожара.

«В северо-западной части территории заповедника площадь активного горения составляет 10 гектаров. В северо-восточной части заповедника площадь активного горения 120 гектаров и на территории городского округа город Первомайск площадь активного горения 2 гектара», — пояснили в МЧС.

Для тушения возгораний будет применена авиация и техника, однако тушение пожаров осложняется из-за последствий пожаров 2010 года, когда образовались большие участки валежника.

Ранее стало известно, что основные очаги пожаров в Якутии ликвидированы.

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