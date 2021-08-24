Псаки анонсировала доклад о происхождении коронавируса на 24 августа

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки анонсировала готовность доклада о происхождении коронавируса во вторник, 24 августа, сообщает РИА «Новости».

Псаки отметила, что первым с докладом ознакомится президент Соединенных Штатов Джо Байден, а позднее он, возможно, будет обнародован перед прессой.

«На самом деле это будет завтра - пометьте в ваших календарях», — заявила Псаки журналистам на брифинге.

Она уточнила, что подготовка общедоступной редакции может занять несколько дней.

«Точной даты у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней — от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего», — пояснила Псаки.

Ранее Вашингтон обвинил Россию, Китай и Иран в распространении фейков о COVID-19.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со ссылкой на данные Госдепартамента обвинила Россию и Китай в попытках «очернить» западные вакцины от коронавируса для продвижения своих препаратов.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти обвинения «бездоказательными». Он также выразил надежду, что американские репортеры не будут «тиражировать сплетни и домысли», а предоставят аудитории проверенную информацию.