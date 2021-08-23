В московском метро избили родителей мальчика с аутизмом

В московском метро пассажиры устроили драку с родителями 12-летнего мальчика с аутизмом. Об этом сообщает издание «Такие дела».

Инцидент произошел вечером 22 августа 2021 года. Как сообщила изданию мать ребенка, они с мужем, мальчиком и его бабушкой зашли в вагон. Ребенок сел напротив и стал снимать видео.

«В вагон зашла семья — женщина и парень с девушкой. Женщина сказала сыну грубо: «Мальчик, подвинься, нам тут три места надо». Ваня стал двигаться, еще полностью не успел освободить сиденье, как молодой человек лет 17 на него сел», — рассказала женщина.

После этого отец мальчика сделал подростку замечание — тот нагрубил в ответ. Мать попыталась рассказать о заболевании ребенка и о том, что ему сложно быстро реагировать на просьбы, однако девушка, которая была вместе с молодым человеком, ответила ей: «Правильно, тебя Бог наказал».

На протяжении всего пути пара провоцировала супруга москвички на конфликт. «Внезапно тот парень сзади ударил моего мужа в голову. Тут же на нас набросились девушка и ее мама, начали царапать лица. Двое парней смогли оттащить их и насильно усадить на место. Они невозмутимо сели, как будто ничего не случилось. Двери на тот момент закрылись, и поезд поехал дальше», — посетовала пострадавшая.

На следующей станции родители ребенка вышли и обратились в полицию — обидчиков задержали. «Мы зафиксировали побои: ушибы мягких тканей, ссадины, синяки. Написали объяснительную в полиции», — заключила женщина.