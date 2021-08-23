Избивших пациентку санитаров ярославской психбольницы отстранили от работы

В Ярославле санитаров психиатрической больницы, которые избили пациентку в лифте, отстранили от работы. Об этом заявил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов.

По его словам, история с избиением пациентки, которую доставляла психиатрическая бригада с места проживания в специализированную больницу, вызвала большой резонанс в обществе.

«Действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности и бросают тень на все областное учреждение, не говоря о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов. В связи с этим, принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки», — сказал Турбашов.

Он отметил, что ведомство предоставило следователям необходимые документы для проведения проверки и в дальнейшем будет оказывать полное содействие для выяснения обстоятельств случившегося.

Как сообщалось ранее, на вызов в Ярославле прибыла бригада медиков в спецодежде областной психиатрической больницы. На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных в сети, можно увидеть, как двое мужчин заталкивают женщину в лифт, при этом она сопротивляется. Как только двери лифта закрываются, санитары наносят женщине несколько ударов по голове и животу.