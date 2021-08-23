Появилось видео с места падения самолета-амфибии в Подмосковье

Последствия падения самолета-амфибии, рухнувшего в Москву-реку рядом с селом Черкизово недалеко от Коломны, сняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Life Shot.

По данным ТАСС, в результате инцидента никто не погиб. На борту лайнера находились два человека.

«Очевидцы видели, что после падения самолета они поплыли к берегу. Данных об их состоянии пока нет», — уточнили в оперативном ведомстве.

Самолет потерпел крушение во время посадки на воду. Причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования.

В пресс-службе областного ГУ МЧС России сообщили, что в настоящий момент проверяют сообщение о падении самолета.

Ранее уточнялось, что на место аварии направлены спасатели, выясняются обстоятельства происшествия.

До этого появилось видео с падением самолета Ил-112В в Подмосковье. В ролике показано, что за несколько минут до происшествия у самолета горел один из двигателей.