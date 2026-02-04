Пенсионерка установила мобильное приложение и лишилась почти 8 млн рублей

На Сахалине 66-летняя женщина установила приложение и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в середине января. Сначала жительнице города Южно-Сахалинска позвонил лжесотрудник фирмы по установке домофонов и под предлогом технических работ выманил у нее код из СМС. Затем мошенники, назвавшись сотрудниками «Росфинмониторинга», заявили, что ее аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали и теперь она может лишиться своих сбережений.

Под предлогом «спасения» средств женщину убедили установить специальное мобильное приложение и отправить все деньги на «безопасный счет». Обманутая россиянка последовала инструкциям злоумышленников и отправила на их счета почти 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российская студентка отдала мошенникам драгоценности матери на 9 млн рублей.