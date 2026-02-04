Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Пенсионерка установила мобильное приложение и лишилась почти 8 млн рублей

На Сахалине пенсионерка лишилась почти 8 млн рублей из-за мошенников
Ilya Naymushin/Reuters

На Сахалине 66-летняя женщина установила приложение и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в середине января. Сначала жительнице города Южно-Сахалинска позвонил лжесотрудник фирмы по установке домофонов и под предлогом технических работ выманил у нее код из СМС. Затем мошенники, назвавшись сотрудниками «Росфинмониторинга», заявили, что ее аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали и теперь она может лишиться своих сбережений.

Под предлогом «спасения» средств женщину убедили установить специальное мобильное приложение и отправить все деньги на «безопасный счет». Обманутая россиянка последовала инструкциям злоумышленников и отправила на их счета почти 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российская студентка отдала мошенникам драгоценности матери на 9 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!