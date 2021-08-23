Число жертв наводнения в американском штате Теннесси возросло до 22

По меньшей мере 22 человека погибли, десятки пропали без вести в результате внезапного наводнения в штате Теннесси, США. Об этом сообщает USA Today.

По данным местной полиции, среди погибших — младенцы-близнецы, которых, по словам выживших родственников, выбило из рук отца. От 25 человек числятся пропавшими без вести.

Власти сообщают, что в результате наводнения были разрушены дороги, вышки сотовой связи и телефонные линии, в результате чего семьи не могли узнать, выжили ли их близкие. После катаклизма сотни домов могут оказаться непригодными для проживания.

«Это было ужасно: здания были снесены, половина из них была полностью разрушена. Люди сами вытаскивали тела тех, кто не смог выбраться и утонул», — заявил местный житель.

По словам метеорологов, в наиболее пострадавших районах выпало вдвое больше осадков, чем в районе Среднего Теннесси в предыдущем разрушительном наводнении. За одно утро 22 августа этом районе выпало «около 20%— -25% годового количества осадков».

Ранее сообщалось, что не менее десяти человек погибли, в том числе двое маленьких детей, во время сильного наводнения в Теннесси. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение из-за наводнения, призывая всех жителей временно отказаться от поездок на автомобиле и не пересекать затопленные дороги и тротуары.