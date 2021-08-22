Путин отметил важность исторической памяти для любого народа

Президент России Владимир Путин заявил, что историческая память важна для любого народа, если он хочет иметь будущее. Его слова приводит ТАСС.

«Историческая память важна не для тех, кого уже нет, их нет, важна для нас и для наших детей», - сказал российский лидер, выступая на встрече с представителями партии «Единая Россия».

В качестве примера сохранения исторической памяти Путин привел акцию «Бессмертный полк», назвав его благодарностью предкам, а также «рекой памяти, гордости».

«Это же не полк. Это только название. Это река. Это человеческая река. Река памяти, гордости, благодарности нашим предкам за то, что они для нас сделали. И надежды на лучшее будущее», - отметил Путин.

Президент также подчеркнул важность волонтерского движения и заверил, что государство со своей стороны будет максимально его поддерживать.

«Бессмертный полк» - общественная акция, которая ежегодно проводится в России и ряде зарубежных стран. Основной ее целью является увековечивание памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 году шествие «Бессмертного полка» было отменено из-за пандемии коронавируса и прошло в онлайн-формате.