В Дагестане инструктор пытался поймать туриста на зиплайне и улетел в пропасть

В Дагестане инструктор не смог поймать туриста, который катался на зиплайне (скоростном спуске на тросе), и сорвался в пропасть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, на площадке в Матласе мужчине не удалось правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вместе улетели обратно с площадки. Инструктор не был пристегнут страховкой. В итоге он сорвался в пропасть и погиб.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в августе группа туристов, состоящая из 12 человек, совершала восхождение на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе. Двое участников группы на высоте около 4,1-4,2 тыс. м оступились при спуске с ледника. Они сорвались со склона. 19 августа спасатели нашли тело одного из них на высоте 3,5 тыс. м, а второго — на высоте 3,56 тыс. м.

До этого сообщалось, что депутат из Красноярского края Закалин погиб, сорвавшись с вулкана на Камчатке.