Жителей Крыма и Кубани предупредили о «погодном проклятии» и «черноморской депрессии»

В Крыму и на Кубани идут сильные ливневые дожди, которые не прекращаются вот уже несколько дней, сообщает погодный центр «Фобос».

«Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! Над Крымом и Кубанью в очередной раз обострилась черноморская депрессия. <...> Одним днем ненастье, увы, не ограничится», — заявляют синоптики.

По словам специалистов, погода заметно ухудшилась из-за вторжения холодного фронта из Европы. Ливневые дожди пройдут на побережье Черного моря, а также над Кавказским хребтом. При этом дневная температура воздуха снизится до +23…+28°С.

Однако синоптики уверяют, что уже завтра стихия ослабнет.

«Очаг высокого давления станет отступать за Урал, и облачность сможет пробиться дальше на север. Для русского юга это означает скорое ослабление осадков», — говорится в сообщении.

О дожде в субботу синоптики ранее предупредили и жителей Москвы. Они рассказали, что днем температура воздуха будет держаться в пределах +22…+24°С, а ночью опустится до +13…+15°С. Ветер, по словам специалистов, будет северо-западный со скоростью 5-10 м/c.