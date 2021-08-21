На перевале Дятлова у инструктора остановилось сердце

В Свердловской области на перевале Дятлова из-за остановки сердца погиб туристический инструктор, сообщает 66.ru.

Туристы, которых сопровождал инструктор, отправили сигналы SOS. Они находятся на территории Печоро-Илычского заповедника, недалеко от Маньпупунер и горных модулей Европа-Азия. По их словам, больше никто не пострадал.

«Если до 17:00 спасатели не прилетят — идем до модулей Щебенка», — говорится в сообщении туристов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на место происшествия уже вылетел вертолет местного отделения медицины катастроф.

Перевал Дятлова — одно из самых популярных туристических мест в Свердловской области. Оно интересует гостей, в том числе из-за трагической смерти туристической группы в феврале 1959 года. Тогда во время во время похода погибли девять лыжников, среди которых было пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. При этом, как писали СМИ, рядом с телами было оружие.