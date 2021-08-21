Гинцбург: доза «Спутника лайт» повысит эффект от вакцины Pfizer

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину «Спутник лайт» можно использовать в качестве дополнительного препарата к вакцине Pfizer, так как это обеспечит более эффективную защиту организма. Об этом он сообщил ТАСС.

«У Pfizer проблема с дельта-штаммом, который сейчас составляет 90%, а в некоторых регионах земного шара и 100%. У них эффективность далеко не такая высокая, которую они декларировали против исходного штамма, у них раза в два эффективность упала, чуть ли не до 50-40%, чего не наблюдается у «Спутника V», поэтому предложение РФПИ вполне логично и научно обоснованно», — сказал он.

Ранее Гинцбург заявил, что беременные женщины, как правило, хорошо переносят вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».