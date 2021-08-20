Занимающиеся вакцинацией врачи заявили о перегрузке и нехватке специалистов

Большинство медиков (85,4%) , задействованных в кампании по вакцинации от коронавируса, испытывают перегрузки на работе, передает РБК со ссылкой на результаты опроса мобильного приложения «Справочник врача».

В основном перегрузка связана большим объемом бумажной работы, нехваткой специалистов и с множеством пациентов.

По словам 81,4% медработников, они задерживаются на работе от часа до трех и более, вовремя уходят только 18,6% человек. У 70%, задержки связаны с выполнением плановой работы, которая не относится к вакцинации. 40,4% отметили, что введение данных о вакцинированных — долгий процесс, из-за которого происходят переработки, а 42,7% приходится задерживаться из-за требований руководства выполнять плановую работу.

Также больше половины специалистов (63,1%) пожаловались, что из-за работы в кампании против коронавируса не успевают выполнять рабочий план. Каждый восьмой опрошенный (13,1%) заявил, что забирает работу домой.

Исследование проводилось среди 1 339 медработников из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что вакцинирующих граждан медиков предложили премировать по итогам года.