Во Владивостоке опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие

Во Владивостоке опрокинулся микроавтобус, в результате десять человек, в том числе два ребенка, пострадали, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

«По предварительной информации, 51-летний мужчина за рулем микроавтобуса Toyota Hiace, двигаясь со стороны улицы Шевченко в направлении улицы Гражданской, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадал сам водитель, а также его пассажиры — женщины в возрасте 42, 54, 62, 66 лет, мужчины 41 и 66 лет и две девочки в возрасте девяти и 15 лет.

Уточняется, что за рулем микроавтобуса был опытный водитель — его стаж вождения 31 год. За нарушение ПДД в этом году он не привлекался.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в темное время суток, однако участок дороги, где произошло ДТП был исправно освещен и не является очагом аварийности.

По факту ДТП проводится проверка — специалисты определят, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, будет установлено, кем пострадавшие приходятся водителю и куда они направлялись.

Ранее сообщалось, что в Бурятии при падении автобуса пострадали 19 человек.