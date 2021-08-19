Полиция Капитолия предупредила об угрозе взрыва около библиотеки Конгресса

Полицейские Капитолия начали расследование после поступившей угрозы взрыва около библиотеки Конгресса, находящейся в Вашингтоне. Об этом сообщает KGET 17 News.

Жителей и гостей столицы США попросили избегать данный район.

«Идет активное расследование угрозы (взрыва) бомбы… Пожалуйста, продолжайте избегать зоны по периметру библиотеки Конгресса», — уточнили в полиции.

По сведениям ведомства, работники заметили подозрительный автомобиль рядом с библиотекой. Данное здание расположено недалеко от Капитолия и Верховного суда.

Сотрудники правоохранительных органов добавили, что следователи выясняют, существует ли угроза взрыва и есть ли детонатор в транспортном средстве.

Ранее более 20 судов Москвы эвакуировали после поступивших сообщений о «минировании». Сообщения об угрозе взрыва поступали в Останкинский, Преображенский, Чертановский, Измайловский, Кунцевский, Черемушкинский, Щербинский, Хорошевский, Зеленоградский, Троицкий, Тимирязевский и Гагаринский районные суды.