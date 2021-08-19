В Тюмени нашли новые улики, связанные с убийством пропавшей девочки

На месте обнаружения тела, которое, предварительно, принадлежит восьмилетней девочке, пропавшей в Тюмени, обнаружены новые улики. Об этом сообщает издание Ura.ru.

«Правоохранители упаковывают что-то в синие пакеты. Место работы перегородили автомобилем, чтобы журналисты и зеваки не могли за этим наблюдать», — уточнили в СМИ.

Согласно предварительным данным, предметы были найдены в озере, при этом ранее его осматривали спасатели. Речь идет об озере, расположенном в районе Лесобазы.

Данных о том, какие именно улики удалось найти, сейчас нет.

В конце июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и халатности в отношении органов системы профилактики. В поисках принимали участие волонтеры со всей страны. Губернатор Тюменской области Александр Моор также пообещал награду 500 тыс. руб. за любую ценную информацию о ребенке. МВД объявило награду в 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что тело пропавшей в Тюмени девочки могли подбросить.