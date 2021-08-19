ЕС начнет признавать COVID-сертификаты Украины, Турции и Северной Македонии

Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты, выданные на Украине, в Турции и Северной Македонии с 20 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

«Страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС», — рассказали в ЕК.

Ранее сообщалось, что Евросоюз признал сертификаты вакцинации от коронавируса, выдаваемые в Сан-Марино, где граждан прививают российским «Спутником V».

Также стало известно, что Россия ведет предметный разговор с Евросоюзом по теме взаимного признания сертификатов вакцинации.