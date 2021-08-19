В Тюмени нашли тело пропавшей в июне девочки

В Тюмени нашли тело восьмилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что личность погибшей устанавливается.

По данным 72.RU, тело было найдено недалеко от АЗС на Домостроителей, 5. Источник портала сообщил, что труп был расчленен.

Ранее стало известно, что в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и халатности в отношении органов системы профилактики.