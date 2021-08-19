В аэропорту Кабула после давки и стрельбы погибли 12 человек

В результате стрельбы и давки в аэропорту Кабула и рядом с ним погибли 12 человек начиная с воскресенья, 15 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей НАТО и движения «Талибан (организация запрещена в России)».

Представитель талибов призвал жителей Афганистана не толпиться в районе аэропорта, а идти домой, если у них нет права на вылет.

«Мы не хотим причинить вред тем, кто находится в аэропорту», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон одобрил эвакуацию людей из Кабула авиаперевозчикам США.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.