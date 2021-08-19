Похолодание до +19°С прогнозирую в Москве к выходным

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что температура в Москве и Подмосковье понизится на 8…10°С к выходным по сравнению с первой половиной недели. Об этом сообщает ТАСС.

«Уже к выходным температура максимальная будет в пределах +20…22°С по Москве, по области – +19…23°С. То есть на 8…10°С понизится по сравнению с пиком тепла, который был во вторник и среду», — подчеркнул Варакин.

Он добавил, что ночью температура в столичном регионе к выходным понизится до +11…14°С. Это показатели близкие к климатической норме.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает жителей российских регионов в сентябре.

«В Москве погода в сентябре будет соответствовать климатической норме. Это значит, что днем температура составит +15…+20°С, ночью — +5…10°С. При похолоданиях по ночам всего +1…6°С, а днем - +5…10°С», — сообщила Паршина.

Продолжительным обещает быть и «бархатный сезон» в этом году на российских курортах. Средняя температура днем там будет колебаться от +23°С до +28°С. Также синоптики прогнозируют малое количество осадков на юге в первый осенний месяц.