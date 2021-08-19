Комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca продемонстрировала мощный иммунный ответ

Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА «Новости»

Глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти сообщила, что предварительные результаты испытаний в стране показали формирование мощного иммунного ответа против коронавирусной инфекции у людей, которые привились комбинацией российской вакцины «Спутник Лайт» с вакциной AstraZeneca. Ее слова приводит Twitter производителя российского препарата.

«Комбинация однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», первого компонента вакцины «Спутник V», с вакциной AstraZeneca против COVID-19 выработала мощный иммунный ответ среди участников совместных исследований в Аргентине», — сказано в сообщении.

По словам министра, предварительные результаты были получены в ходе исследований, проводимых в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Она также уточнила, что испытания осуществляются совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее ученые из Аргентины во время исследований выяснили, что для лечения пациентов с коронавирусом достаточно одной дозы российской вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».