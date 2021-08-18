Конгрессвумен из Колорадо подверглась жесткой критике из-за твита про талибов*

Члена Палаты представителей США от республиканской партии Лорен Бойберт раскритиковали за твит о радикальном движении «Талибан (организация запрещена в России)», сообщает The Huffington Post.

«Талибан» — единственные люди, которые строят лучше, чем было», — написала в своем аккаунте Twitter парламентарий, сославшись на программу экономического восстановления администрации президента США Джо Байдена. При этом еще в феврале республиканка призывала президента вывести войска из Афганистана.

«Все логично. Вы поддерживали свержение американского правительства, поэтому поддерживаете и свержение правительства Афганистана», — заявил конгрессмен-демократ из Калифорнии Эрик Суолуэлл, напомнив о противоречивой позиции республиканцев во время столкновения у Капитолия 6 января 2021 года.

«Единственная война, в которой участвовала конгрессвумен Бойберт, была войной против Америки», — написал в своем официальном аккаунте в Twitter коллектив музыкантов USA Singers.

«Лорен Бойберт — новый пресс-секретарь «Талибан», — пошутила пользовательница Baligubadle.

«Те, кто думает, что талибы не окрепли во время Байдена, забыли о том, что именно его политика привела к тому, что оплаченное американскими налогоплательщиками, оказалось захвачено гораздо в больших размерах, чем у наших союзников по НАТО», — ответила на критику Бойберт.

Ранее сообщалось, что с публичной критикой столкнулся британский принц Гарри, выступивший с видеообращением о событиях в Афганистане.