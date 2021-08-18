Жителей Украины назвали одними из самых несчастливых людей

Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин во время пресс-конференции.

Эксперт отметил, что по индексу счастья Украина занимает 110 место. Для сравнения Чехия располагается на 18 месте, Польша — на 44, Латвия — на 51. По мнению Амелина, причиной разочарования населения является низкий уровень доходов, а также низкая продолжительность жизни, слабое здоровье.

«Мы как бы растем по продолжительности жизни, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря», — подчеркнул специалист.

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко предупредил, что новый рост цен на газ и электроэнергию на Украине станет настоящей катастрофой для жителей страны. Депутат назвал абсурдным очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ и добавил, что ежедневный рост цен «буквально на все уже довел людей до нищеты».