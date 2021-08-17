Идею запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года поддержали большинство россиян

Инициативу повысить минимальный возраст покупки крепкого алкоголя (с содержанием спирта больше 16,5%) до 21 года поддержали 73% россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

«Тридцать четыре процента россиян поддержали идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5%. Еще 39% считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года», — выяснили специалисты SuperJob.

В исследовании отмечается, что инициативу не поддержали 18% опрошенных. Если сравнить мужчин и женщин, то за запрет чаще высказывались последние — 78% против 70%.

По мнению 63% респондентов, крепкий алкоголь в России должен продаваться с 21 года. Чуть меньше четверти опрошенных (23%) назвали допустимым возрастом 18 лет.

Ранее идею поднять возраст продажи крепких алкогольных напитков оценили в Совете Федерации.

Министерство здравоохранения предложило запретить с 1 марта 2022 года продажу напитков с содержанием спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21-летия. Из пояснительной записки законопроекта следует, что с медицинской точки зрения потребление спиртного небезопасно для нормального развития головного мозга, который полностью формируется только к 21 году