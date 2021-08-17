Суд заочно арестовал руководителя ОПГ по делу о квартирных аферах с убийствами

Главу Организованной преступной группы (ОПГ) Анатолия Фурсова, который обвиняется в организации нескольких убийств и покушений в Москве, заочно арестовал суд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлию Иванову.

По ее словам, Фурсов также находится в международном розыске. Как заявила Иванова, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

По данным следствия, в период с 2017 по 2019 год члены преступной группы во главе с Фурсовым совершили убийство двух мужчин, а также собирались убить еще двух мужчин и трех женщин. Все жертвы являлись клиентами компании Фурсова, который заключал с ними договоры ренты или пожизненного содержания с иждивением.

Как отметила представитель ведомства, в связи с этим расследуется многоэпизодное уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений» и «Мошенничество в особо крупном размере».

Пять фигурантов дела уже заключены под стражу, двоим заочно были предъявлены обвинение, они объявлены в международный розыск, сообщает сайт ведомства.