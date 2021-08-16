Авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 2 сентября

В России решили продлить приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября, сообщается на сайте правительства РФ.

«Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 продлил ограничение авиасообщения России с Танзанией до 17 августа, а до этого – до 19 июля.

Танзания была одним из первых государств, с которым российская сторона возобновила авиасообщение после начала пандемии в августе прошлого года. Однако 12 апреля в оперштабе приняли решение приостановить авиационное сообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране.