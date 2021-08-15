В Кот-Д'Ивуаре зарегистрировали случай заражения лихорадкой Эбола

В западно-африканской республике Кот-Д'Ивуар зарегистрировали первый за 25 лет случай заражения лихорадкой Эбола, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Министерство здравоохранения Кот-д'Ивуара подтвердило сегодня первый случай Эболы в стране с 1994 года. Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан по прибытии из Гвинеи», — указано в пресс-релизе ВОЗ.

Абиджан находится на юге Кот-д'Ивуара. В ВОЗ заявили о намерении развернуть в республике группу экспертов для предотвращения распространения заболевания и для усиления местной профилактики инфекции.

В Гвинее местная вспышка лихорадки Эбола завершилась 19 июня 2021 года.

Ранее в феврале 2021 года в провинции Северное Киву Республики Конго зафиксировали новый случай лихорадки Эбола.