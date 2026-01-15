Стали известны подробности о доставке таинственной коробки на юге Москвы

Специалисты проверили доставленную неизвестным курьером в дом на Ясеневой посылку

Специалисты проверили загадочную посылку, доставленную жильцу дома на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Коробку <...> проверили. По данным 112, она не представляет угрозы», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день 29-летний Владислав Щ. получил от курьера коробку, которую не ожидал. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что таинственную посылку ему пытался всучить курьер. Когда Владислав отказался, курьер оставил коробку в подъезде. Тогда Владислав и позвонил в полицию.

В течение нескольких минут представители силовых структур приехали по адресу, вынесли коробку на улицу и оцепили место.

Загадочная посылка была доставлена в дом на той же улице, где 22 декабря прошлого года было совершено покушение на начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных cил РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

Через несколько дней на Ясеневой улице произошел взрыв рядом с отделением полиции.

Ранее жительница Петербурга получила посылку с боеприпасами.