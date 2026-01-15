Размер шрифта
Стало известно, кто пробудил в Трампе «империалистические амбиции» насчет Гренландии

The Guardian: миллиардер Лаудер предложил Трампу купить Гренландию
Evelyn Hockstein/Reuters

Идея о покупке Гренландии Соединенными Штатами принадлежит миллиардеру Рональду Лаудеру — давнему другу президента США Дональда Трампа. Об этом британской газете The Guardian рассказал экс-советник политика по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, во время первого президентского срока Трамп вызвал его в Овальный кабинет и заявил, что один «известный бизнесмен только что предложил США купить Гренландию». Экс-советник отметил, что этим бизнесменом был миллиардер и наследник состояния, заработанного на производстве косметики Estée Lauder.

После этого, как отметил Болтон, команда Белого дома начала изучать способы усиления влияния США в Гренландии, контролируемой Данией. Экс-советник считает, что предложение Лаудера «пробудило в Трампе империалистические амбиции» и тот даже готов захватить ее силой, если купить не получится.

Журналисты отмечают, что политические инициативы Лаудера, вероятно, пересекаются с его деловыми интересами. По мере того, как Трамп усиливал свои угрозы в адрес Гренландии, его друг приобретал там коммерческие активы, говорится в публикации.

В начале января Трамп заявил о намерении американцев получить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что «планы Соединенных Штатов по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы 19 века», поэтому идея Трампа — это не «экстравагантные разговоры».

Ранее эксперт назвал варианты развития событий вокруг Гренландии.

