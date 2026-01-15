В Белгородской области чиновник попал под удар двух украинских БПЛА

Гладков: в Белгородской области чиновник попал под удар двух украинских дронов

В результате ударов двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в поселке Малиновка Белгородской области пострадали два человека, в том числе глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Игнатов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оба пострадавших самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где медики диагностировали им минно-взрывные травмы и осколочные ранения», — уточнил он.

Как рассказал Гладков, для дальнейшего обследования их доставят в городскую больницу №2 Белгорода.

10 января губернатор сообщил, что житель села Березовка, расположенного в Борисовском округе, пострадал в результате детонации украинского БПЛА. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения конечностей.

9 января в Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения.

Ранее Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах.