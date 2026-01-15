Стало известно количество пострадавших при взрывах в Нидерландах

Четыре человека пострадали в результате взрывов в нидерландском Утрехте. Об этом сообщила телерадиокорпорация NOS, ссылаясь на региональную службу экстренного реагирования.
«Представитель службы экстренного реагирования заявил, что в на данный момент пострадали четыре человека», — отметил телеканал.
Причина взрывов до сих пор неизвестна.
Мэр города Шарон Дейксма в эфире телеканала NPO 1 заявила о значительном ущербе от взрывов.
RTL сообщает о двух взрывах в городе.
NL Times в свою очередь сообщает об одном взрыве, который произошел на исторической узкой улице Утрехта, застроенной старыми домами. Услышав звук взрыва, жители близлежащих районов позвонили в службы экстренной помощи. Взрыв вызвал сильный пожар. На место прибыли десятки служб экстренного реагирования. О причинах произошедшего не сообщается.
Ранее взрыв произошел в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре.