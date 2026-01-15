Воронежских подростков отправили под домашний арест за избиение таксиста и угон машины

В Воронеже арестовали подростков, жестоко избивших мужчину и угнавших его авто

В Воронеже двух подростков отправили под домашний арест по делу о разбое. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следователи предъявили обвинение 16-летнему подростку по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения), а его 17-летнего приятеля обвиняют в соучастии в разбойном нападении.

Инцидент произошел утром 8 января в районе Шилово. Молодые люди напали на 30-летнего мужчину в подъезде одного из домов по улице Ключникова, жестоко избили и похитили принадлежащее ему имущество.

По данным Telegram-канала Baza, подростки изначально якобы пыталась попасть в подъезд, где устроили вечеринку их друзья. Чтобы проникнуть внутрь, они выбили стеклянную дверь.

На записи видно, как компания вытаскивает уже избитого мужчину из лифта, на голове у него видна кровь. Затем один из школьников пинает его на улицу, другой выбрасывает ему, предположительно, куртку.

После этого, 16-летний подросток угнал у потерпевшего автомобиль. Жертве потребовалась медицинская помощь. Сотрудники СК настаивали на избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд отправил их под домашний арест.

