В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ

Три мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«От ударов сразу двух беспилотников в поселке Малиновка Белгородского округа ранены двое мужчин, в том числе глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Геннадьевич Игнатов», — заявил он.

По словам Гладкова, пострадавшие самостоятельно обратились в больницу, где медики поставили им минно-взрывные травмы и осколочные ранения. На данный момент для дальнейшего обследования их направили в городскую больницу №2 в Белгороде. Помимо этого, на месте атаки повреждены ангар и два легковых автомобиля.

Губернатор рассказал, что еще один мирный житель пострадал в селе Глотово. Мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног.

До этого военные ВСУ с помощью FPV–дронов совершили атаку на два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области.

Ранее в Воронеже при атаке дронов ВСУ были повреждены более 40 домов.