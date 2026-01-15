Мостовой назвал успех работы тренера «Балтики» единичным случаем

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Его слова передает «Матч ТВ».

«Чего он с «Химками» такие места не занимал? А с «Торпедо», «Ахматом»? Там он вылетал, его отовсюду выгоняли. Подумайте об этом. Сейчас это единичный случай, так всегда бывает в футболе», — заявил Мостовой.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Талалаев заявил о желании работать в команде с чемпионским титулом.