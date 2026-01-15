Зеленский встретился с Залужным

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу с бывшим главнокомандующим ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.

«Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины», — написал Зеленский.

По словам политика, они обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить Киев.

12 января американское издание The Washington Post написало, что бывший главком Вооруженных сил Украины среди украинцев является наиболее вероятной альтернативой нынешнему президенту.

Отмечается, что по результатам опросов Валерий Залужный был бы серьезным соперником для Владимира Зеленского на президентских выборах. Так, декабрьский опрос IPSOS показал: экс-главкома бы поддержало 23% респондентов, а Зеленского – 20% граждан. Бывший президент Петр Порошенко набрал 9%, а новый глава офиса президента Украины Кирилл Буданов – 7%.

Ранее бизнесмен Дотком заявил о планах Британии использовать Залужного для установления мира на Украине.