Минфин начнет рекордные ежедневные продажи валюты и золота

Минфин увеличит продажу валюты и золота до 12,8 млрд рублей в день

Министерство финансов России с 16 января по 5 февраля проведет операции по продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила на общую сумму 192,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ежедневный объем продаж составит рекордные 12,8 млрд рублей, что превышает предыдущий максимум, зафиксированный в мае 2020 года (11,4 млрд рублей в сутки). Решение связано с ожидаемым недополучением нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе 2026 года на сумму 231,9 млрд рублей.

3 декабря Минфин сообщал о планах с 5 декабря по 15 января продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила.

6 ноября ведомство заявило о планах продать иностранную валюту и золото на 2,7 млрд рублей в рамках бюджетного правила. Отмечалось, что в период с 10 ноября по 4 декабря текущего года ежедневный объем продаж составит в эквиваленте 0,1 млрд рублей.

