В Турции ведется судебная и техническая экспертиза причин крушения Бе-200

В Турции осуществляется судебная и техническая экспертиза причин крушения российского пожарного самолета Бе-200. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.

По его словам, расследование ЧП продолжается.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны страны Сергею Шойгу посмертно представить российских военных, которые погибли при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции, к госнаградам посмертно.

14 августа российский Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами разбившегося самолета, стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны.

Самолет был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.