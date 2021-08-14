Задержана женщина, выбросившая новорожденную дочь в мусорный бак в Москве

Старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова заявила, что женщина, выбросившая ребенка в мусорный контейнер в центре города, найдена, передает РИА «Новости».

«Задержана и будет доставлена в подразделение ведомства ГСУ СК РФ по городу Москва для проведения с ней необходимых следственных действий», — сказала она.

Ранее сообщалось, что новорожденную девочку, завернутую в куртку и пакет, обнаружили в Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере. Отмечается, что ребенку не больше суток, сейчас ее осматривают врачи.

Ранее в московском дворе на скамейке в пакете был найден новорожденный мальчик. Жители дома на Ярославском шоссе обнаружили ребенка и вызвали полицию. Младенца осмотрели врачи, мальчик полностью доношенный, без видимых патологий и повреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным прокуратуры, он родился 2-3 дня назад.

Женщину, оставившую младенца на скамейке, нашли и доставили в полицию. Ей оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок оказался ее сыном.