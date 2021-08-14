Минобороны России подтвердило гибель экипажа разбившегося в Турции Бе-200

В Минобороны России подтвердили, что жертвами разбившегося в Турции российского пожарного самолета Бе-200, стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны, указывавших очаги пожара, передает РИА «Новости».

Самолет был арендован турецкими властями у МЧС России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.

Ранее турецкий телеканал NTV сообщил, что выживших на самолете Бе-200, который разбился у города Кахраманмараш, на юго-востоке Турции, нет.

По информации телеканала, связь с воздушном судна была потеряна через некоторое время после начала тушения. Это был один из самолетов, который принимал участие в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, он не смог набрать нужную высоту после забора воды и влетел в скалы.

Позже в Минобороны России заявили, что экипаж самолета выполнял задание по тушению очагов пожара.