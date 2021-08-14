Британцу дали срок за продажу поддельной вакцины 92-летней женщине

В Kjyljyt мошенник, который обманом заставил пожилую женщину заплатить ему £140 ($194 или около 14 тыс. рублей) за «первый компонент» поддельной вакцины, был заключен в тюрьму на три с половиной года, пишет Metro.

Сообщается, что 33-летний Дэвид Чемберс представился работником Национальной службы здравоохранения и посетил дом Кэтлин Мартин под предлогом вакцинации. По данным следствия, это произошло 30 декабря прошлого года — как раз тогда в Великобритании людям из групп риска делали первые прививки от коронавируса.

«Медбрат» попросил женщину закатать рукав и притворился, что делает укол, но пациентка не видела ни препарат, ни процесс его введения. Однако Мартин тогда ничего не заподозрила — незадолго до прихода Чемберса она консультировалась с терапевтом, и он сообщил о предстоящей вакцинации.

Закончив процедуру, Чемберс попросил уплату в размере £140 и вернулся через несколько дней, 4 января, чтобы потребовать еще £100. В этот раз Мартин отказалась платить деньги и забила тревогу.

В своем заявлении она назвала мошенничество «ужасающим», но выразила надежду, что преступник «не удержит людей от настоящей вакцинации».

Чемберс был заключен в тюрьму на три с половиной года. На суде он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве.

Ранее стало известно, что в Германии медсестра Красного Креста подозревается в том, что в центре вакцинации вводила людям физраствор вместо вакцины от коронавируса.