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Рослесхоз: пройденная огнем площадь лесов в Якутии составляет более 7 млн гектаров

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Нина Слепцова/РИА «Новости»

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что огонь от лесных пожаров в Якутии распространился на территории 7 млн гектаров при общей площади в 260 млн. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«С одной стороны, звучит чудовищно — 7 млн гектаров. Но нужно помнить два факта. Факт первый — вся площадь лесов в Якутии составляет 260 млн гектаров. То есть это примерно два — три процента площади», — сказал он.

По словам Советникова, большая часть пройденной огнем площади — это низовой пожар, когда «выгорает подстилка, кустарник», но деревья остаются нетронутыми. Он добавил, что на месте погибших растений будут высажены новые.

Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев объявил 13 августа выходным днем в 11 муниципальных районах и городских округах из-за сложной экологической ситуации в республике. По данным Роспотребнадзора, предельно допустимая концентрация взвешенных частиц в воздухе из-за дыма в 20 раз выше нормы. В Якутии ввели режим ЧС регионального характера.

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