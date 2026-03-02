Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Эксперт рассказал, кто может стать преемником Али Хаменеи

Эксперт Баскаков: духовным лидером Ирана после Хаменеи может стать Алирез Арафи
Reuters

Новый духовный лидер Ирана после Али Хаменеи должен быть приемлем для разных представителей элиты страны. Об этом «Новостям Mail» сообщил младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков.

Специалист рассказал, что одним из возможных преемников Хаменеи считается его сын — Моджтабу Хаменеи. У него есть связи в силовых ведомствах и доверие. Однако, по мнению ираниста, его приход к власти говорил бы о передаче поста по наследству. Такая ситуация может быть негативно воспринята иранским духовенством.

Баскаков предположил, что Хаменеи мог рассматривать кандидатуру, которая предполагала бы «мягкий перезапуск» политического курса в сторону большей умеренности, чтобы сохранить режим. Эксперт напомнил о пятом президенте Ирана — Мохаммаде Хатами. Он подчеркнул, что Хаменеи тоже был президентом страны до того, как стать духовным лидером.

«У Хатами есть опыт управления, проведения реформ, диалога с Западом. Однако его курс по итогу не увенчался успехом из-за возросшего давления США. В последние годы Хатами выступал с активной критикой действий руководства Ирана в отношении системного кризиса. Поэтому это очень гипотетический сценарий, который бы подразумевал решение Хаменеи пойти на сильную перестройку режима ради его сохранения», — подчеркнул иранист.

По его словам, аналогичная ситуация и с бывшим президентом Ирана Хасаном Роухани, при котором заключили ядерную сделку. Однако стоит помнить, что Хатами и Роухани уже не молоды.

Специалист придерживается мнения, что вероятнее всего преемником Хаменеи может стать тот, кто способен обеспечить преемственность нынешнего политического курса. Речь идет о Алирезе Арафи, который успешно укреплял свое положение в Иране, и Садеке Лариджани — председателе Совета по определению государственной целесообразности.

Эксперт подчеркнул, что Хаменеи поддерживал устремления Арафи, являющегося умелым технократом с опытом активной деятельности в культурно-религиозной области Ирана и за рубежом. При этом у Лариджани есть опыт руководства судебной властью в стране, подчеркнул иранист.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован в ночь на 1 марта во время ударов США и Израиля по Исламской Республике. Американский президент Дональд Трамп назвал Хаменеи «одним из самых злых людей в истории». В свою очередь российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что в России Хаменеи будут помнить «как выдающегося государственного деятеля», который внес огромный вклад в развитие отношений между двумя странами.

Ранее Трамп назвал причину ликвидации Хаменеи.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!