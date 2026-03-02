ATP предложила Медведеву и Рублеву два варианта выбраться из Дубая

ATP предложила Медведеву, Рублеву и другим атлетам два варианта выбраться из ОАЭ

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила на рассмотрение российским спортсменам Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву два способа покинуть ОАЭ, где закрыто воздушное пространство. Об этом пишет Marca.

Первый вариант — шестичасовая поездка в Маскат. Второй — десятичасовой трансфер в Эр-Рияд Саудовской Аравии. Игроки приняли решение пока не покидать свои места проживания в Дубае.

Всего в ОАЭ застряли 41 человек, включая игроков, супервайзеров, судей, сотрудников безопасности и журналистов. Им предоставлены билеты на 3 марта.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

В этот же день Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Андреем Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.

Ранее Медведев признался, что не сильно переживает из-за того, что не может вылететь из Дубая.